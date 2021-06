La 8a edició de la Magic Line, la caminada solidària de Sant Joan de Déu, s’ha estrenat el cap de setmana arribant per primera vegada a la comarca del Bages. En total, arreu on s’ha organitzat, hi han participat 5.700 persones. Els prop de 900 equips han caminat per tot arreu on han volgut i han fet una captació total que, un cop tancada l’edició, superarà els 150.000 euros. Tot el que els equips han aconseguit amb les seves accions solidàries es destinarà a finançar projectes socials i sanitaris que ajudin a pal·liar els efectes de la covid-19. La caminada ha engegat amb un model nou que ha permès, per primer cop, que la Magic Line tingui equips repartits per diferents territoris: Catalunya, Mallorca, València, Sevilla, Pais Basc, Madrid, camí de Santiago, Pics d’Europa. Al Bages, la Magic Line hi ha arribat a través de la Fundació Germà Tomàs Canet, vinculada a l’Orde de Sant Joan de Déu i que porta a terme diferents projectes al territori. La Magic Line també ha tingut presència internacional amb equips a Escòcia i el Brasil.