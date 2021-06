La festa de Santa Oliva 2021 d’Olesa de Montserrat va arrencar amb els actes més tradicionals i populars de la celebració, coincidint que era la diada de la patrona. Nombroses entitats van participar a l’ofrena floral davant el Porxo de Santa Oliva en un acte que, a banda de retre homenatge a la patrona, va tornar a ser una mostra de la cultura popular catalana, gràcies a les actuacions d’entitats com els Gegants, l’Esbart Olesà, Olesa Sardanista, els Bastoners del Montserratí, l’Arrel Acció Cultural amb la Mulassa i Fal·lera Olesana. Abans de fer l’ofrena, algunes d’aquestes entitats van oferir, primer a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay i després ja davant el Porxo de Santa Oliva, una petita mostra d’aquesta riquesa de la cultura popular catalana, i com no, olesana.