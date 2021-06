Un total de 218 infants han participat en el concurs de dibuix infantil organitzat per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya i el Pla Comunitari de la FAVM. Els dibuixos de l’escola Valldaura, la Renaixença i Sant Ignasi, de la biblioteca veïnal de l’associació i del Centre Obert Sergi Aguilera, s’exposen a la sala d’exposicions del centre cívic Selves i Carner fins al dilluns 21 de juny, dia en què es farà l’entrega de premis a la categoria de 1r a 3r de primària i a la de 4t a 6è de primària. A causa de les restriccions sanitàries, l’entrega de premis no es podrà fer amb públic.