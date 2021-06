Més d’una setantena de persones van gaudir de l’espectacle Fabulós, al pati de l’escola Josefina Ibáñez, en el marc dels actes culturals per celebrar la Festa Major de Can Morral d’Abrera. En aquesta representació escènica, el Mag Stigman va mostrar el seu univers màgic i particular. El mag va captivar el públic assistent amb números de màgia visual, acompanyats de músiques i coreografies que els va deixar amb la boca oberta.