L’alumnat de P3, P4 i P5 de l’Escola Pia Moià va presentar a l’Ajuntament de Moià, a les regidores d’Educació i de Salut, un material que va elaborar on s’explica la importància de menjar fruita cada dia, després de fer un itinerari d’aprenentatge que va començar amb el taller «Pren fruita cada dia». Aquest taller es va oferir a les escoles de Moià i va ser promogut per l’Ajuntament i el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, per fomentar una alimentació saludable i el consum de fruita.