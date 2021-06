L’alumnat d’ESO del col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa va fer una ruta a peu per Montserrat. El grup va iniciar la caminada des de l’estació del cremallera fins a Sant Miquel, un cop allà es van dirigir fins a Sant Jeroni, tot passant per Sant Joan. Durant la ruta l’alumnat va dur a terme un estudi orogràfic i geològic de la muntanya. La tornada es va fer pel camí dels francesos o de les escales, passant pel pla dels Ocells, que els va dur fins a la basílica. Un cop allà, l’alumnat va oferir com a ofrena als peus de la Moreneta la ruta realitzada.