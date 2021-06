L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Associació Memorial Eduard Casajoana, entitat organitzadora del Festival Internacional de Música Clàssica, han establert un conveni de col·laboració per a la celebració de la 27a edició d’aquest festival. El conveni està dotat amb una subvenció de 15.000 euros per a l’entitat per tal que pugui dur a terme l’organització dels tres concerts que se celebraran els dies 8, 15 i 22 de juliol als jardins de Sant Benet de Bages. El conveni ha estat signat per l’alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñan i Claret, i per la presidenta de l’Associació Memorial Eduard Casajoana, Mireia Pintó Garriga.