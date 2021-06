L’escola de música Alba Massana de Castellolí va celebrar el concert de final de curs a l’església vella de Castellolí. L’escola de música, que actualment té una vintena d’alumnes, va preparar una actuació de gran qualitat, on els nens i nenes no només tocaven individualment, sinó també en grup i, per primera vegada, alguns infants, com el Roger, la Raquel i l’Elga, també van cantar, a més de tocar els respectius instruments. Una exhibició amb un centenar d’assistents que va servir per mostrar el salt qualitatiu de l’escola de música de Castellolí respecte de fa tres anys, quan es va posar en marxa amb només tres alumnes i un piano.