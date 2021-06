Mutuacat i el Manresa Club de Bàsquet Femení han signat un acord de patrocini durant un any. El Manresa CBF, liderat per Nina Pont, té com a objectiu fundacional agafar el testimoni del desaparegut Bàsquet Femení Manresa per tal que la ciutat torni a ser un dels referents del bàsquet femení del país i torni a tenir un equip a la màxima categoria estatal. Sergi Macià, director general de Mutuacat, declarava que «Estic convençut que aviat el Manresa Club de Bàsquet Femení portarà altre cop el bàsquet del Bages a la màxima categoria estatal». També va destacar la importància que les nenes i joves puguin trobar referents que les ajudin a créixer esportivament i humanament.