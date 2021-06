L’alumnat de tecnologia de secundària de FEDAC Manresa han realitzat una aplicació amb «App inventor» amb la finalitat que l’usuari pugui visualitzar rutes realitzades per l’alumnat de l’escola. L’aplicació ha estat batejada amb el nom «Fes el teu camí!» i ben aviat s’hi podrà accedir través de Play Store des dels mòbils Android. L’aplicació inclou recorreguts com el camí Plans de la Sala i camí del Malbalç, on s’hi poden trobar els punts d’interès i una explicació de l’espai a partir de la vinculació que es pot fer amb Google Maps. També permet crear la pròpia ruta mentre s’està caminant així com també la visualització dels punts marcats. Aquest contingut digital forma part de «Projectem el Bages» que s’ha executat durant tot l’any i que ha implicat a l’alumnat de tota l’escola.