Santpedor s’ha omplert de color aquesta Festa Major amb motiu dels Balcons Florits, que el municipi ha celebrat per quarta vegada i en què hi han participat un total de 10 veïns i veïnes. El Jurat, format per tres membres del cos tècnic de l’Ajuntament, han valorat les diferents propostes i han decidit guardonar amb el Premi Flor d’Or el balcó del carrer Convent, número 8. Segons el jurat, la decisió s’ha pres per la seva originalitat i disseny així com l’harmonia del conjunt ornamental. El Premi Flor de Santa Anna se l’ha endut el balcó del carrer Dr. Jaume Ferran, 10. Finalment, el balcó del carrer Montseny, 9 ha guanyat el Premi Flor de Plata. En quart i cinquè lloc han quedat els balcons del carrer Mossèn Josep Carreras, 22 i el carrer Doctor Antoni Vila, 23, que rebran un obsequi d’una planta de temporada com a reconeixement a la seva participació. El consistori dotarà els tres balcons guanyadors amb 150, 100 i 75 euros respectivament en vals de compra als comerços de la CUSA Santpedor.