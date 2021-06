Caritas Parroquial de Berga ha rebut al suport de la Fundació la Caixa i CaixaBank al seu programa Banc Solidari de noves tecnologies que té com a objectiu facilitar dispositius mòbils a nens i joves que ho necessitin. Fundació «la Caixa» aportarà 5.500 euros al projecte a través de CaixaBank. El projecte consistirà en crear un banc de dispositius mòbils per poder facilitar en modalitat de préstec ordinadors portàtils i/o tauletes digitals a infants i joves que ho necessitin per fer classes en format telemàtic o fer els deures i estudiar des de cada. El Banc Solidari de noves tecnologies preveu beneficiar a 50 nens i joves aproximadament, tot garantint així que aquests infants puguin seguir una escolarització amb igualtat de condicions.