Uns 750 infants i joves s’han inscrit als casals d’estiu organitzats pel CAE-Fundació La Xarranca. Els casals combinaran jocs d’aigua i activitats físiques i artístiques. Començaran l’última setmana de juny i duraran fins al 30 de juliol. Els infants faran de ninges i hauran de complir missions, mentre que els joves que assisteixin a Òrbita Jove (Manresa) i a Pack Jove (Vacarisses) practicaran esports d’aventura. En el cas dels infants, enguany s’han apuntat als casals uns 400 infants, que es reparteixen entres els casals de l’escola La Sèquia, Pare Algué i Renaixença de Manresa; El Bitxac de Santpedor, Castellbell i el Vilar i el de Monistrol de Montserrat. Per als joves hi ha un casal d’estiu per a la seva edat amb Òrbita Jove (Manresa) i Pack Jove (Vacarisses). Uns 320 joves faran jocs d’aigua, triatló, jocs d’orientació, tallers, creació d’un bloc, escalada, caminades, propostes d’activitats pels joves, hort urbà, visita a artistes, vòlei, bivac, scape room, entre d’altres més.