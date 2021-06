A causa de la pandèmia de la covid-19, els infants han sortit més sovint al parc municipal de Sallent i pels seus voltants. Això ha fet que hagin vist diàriament com la brutícia i les accions incíviques malmetien el seu entorn: excrements i orins de gos, residus escampats per terra, branques i troncs escapçats, equipament del parc infantil trencat, etc. Aquesta problemàtica es va fer visible el mes de març passat amb una campanya del foment del civisme. Aquesta vegada, els infants han fet una crida a tota la població a través de pancartes que ells mateixos han dissenyat amb missatges clars, concisos i positius. Aquestes pancartes s’han instal·lat al voltant de les escoles Vedruna i Torres Amat de Sallent.