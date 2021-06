Un total de 30 persones han finalitzat la formació per a l’obtenció del certificat de primera acollida, que enguany, per primer cop, ha ofert l’Ajuntament d’Esparreguera a través de la Regidoria de Convivència. El curs va començar el febrer i ha constat de 120 hores, en les quals l’alumnat ha treballat tres mòduls: llengua catalana, àmbit laboral, i coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic. La formació s’ha impartit presencialment en dos horaris, de matí i de tarda, per facilitar la conciliació amb la vida laboral i familiar. La superació del curs ha permès a l’alumnat obtenir el certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria o d’adquisició de la nacionalitat.