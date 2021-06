Calaf ha celebrat la cinquena edició de la Setmana de la Gent Gran amb un programa ple d’activitats gratuïtes. El Taller de Cuina Saludable va donar el tret de sortida i va tenir una trentena d’assistents, que van tenir l’oportunitat de conèixer receptes noves. La programació d’enguany va incloure un gran nombre d’activitats físiques: la passejada «Caminem», zumba i taitxí. Una de les propostes que va tenir més èxit va ser l’exposició «Qui és qui», formada per les imatges de prop d’una trentena d’avis i àvies de la localitat quan eren infants. A través d’una pista de cadascun dels participants, els visitants van intentar endevinar qui eren les persones que apareixien a les fotografies. També hi van tenir cabuda les activitats culturals, com una ruta literària i diferents xerrades sobre temes d’interès per a aquest col·lectiu. Tampoc no hi van faltar els actes tradicionals, com la missa solemne celebrada a l’església parroquial de Sant Jaume. El tercer Festival d’Havaneres de Secà va posar el punt final a la Setmana de la Gent Gran.