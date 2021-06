La coordinadora de Confluència jove a Manresa, Laura Oliva i Arnau Romero, membre de l’executiva, es van trobar amb Rosa Ortega, regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa. El motiu de la reunió, va ser explicar en profunditat els detalls de la proposta dels bons culturals i buscar el compromís per a que es materialitzi. Amb els «bons culturals» els i les joves podrien gaudir de 10 euros addicionals per cada 20 que en posin per gastar en llibres, cinema, teatre o concerts de forma indistinta. En la proposta suggereixen que s’ha de parar especial atenció als joves amb més vulnerabilitat o risc d’exclusió social els quals han de tenir preferència a l’hora de sol·licitar els bons.