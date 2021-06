Un any més, i com ja és tradició, la Flama del Canigó va arribar a la ciutat d’Igualada procedent del cim del Canigó. Quatre igualadins van iniciar la pujada al Canigó acompanyats dels companys de la Catalunya Nord i de dos agents rurals, des del petit municipi de Fillols, situat al peu de la muntanya del Canigó. Un cop ascendit el cim va tenir lloc la regeneració de la Flama del Canigó. Després de la cerimònia, l’expedició va fer la «Nova via», el tram de relleus de muntanya d’alta dificultat que separen el Cim del Canigó del poble de Prats de Molló. L’endemà, la Flama va iniciar el recorregut i els tradicions relleus per carretera a càrrec de corredors igualadins, que van passar per poblacions com ara Camprodon, Ripoll, Montesquiu, Prats de Lluçanès i Manresa. La flama va arribar a la plaça de l’Ajuntament on va ser rebuda per les autoritats del consistori igualadí, la coral Xalest i els Moixiganguers d’Igualada. Enguany, l’entitat Flama del Canigó d’Igualada ha repartit la Flama a 62 municipis o entitats diferents.