L’Auditori de la Casa de Cultura va ser l’escenari per fer la presentació del documental basat en unes pel·lícules de principis del segle XX que han estat restaurades i que mostren com era l’Olesa de Montserrat de fa cent anys. El regidor de Cultura i Memòria històrica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Xavier Rota, va ser l’encarregat de dur a terme la presentació del documental «Olesa 1916: un patrimoni per al futur?».