L’alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell, i el primer tinent d’alcalde, Joan Galceran, van lliurar una placa commorativa a Núria Santacana i Ana Maria Medeiro, presidenta i tresorera, respectivament, de l’Associació de Veïns Unificada de Vallserrat, per la feina feta durant més de 25 anys al capdavant de l’entitat. Tot i deixar els seus càrrecs, Santacana i Medeiro continuaran lligades a l’entitat com a sòcies. L’associació ha renovat la seva junta, que ara està presidida per Javier Laganga.