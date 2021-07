Les pizzes de Fabián Martín, escollit diverses vegades com a millor pizzer del món, es podran trobar al passeig de Manresa, en concret, al Xaloc. En l’acte de presentació, Fabián Martín va agrair la confiança que li ha dipositat Diego Sánchez, propietari del Xaloc, local que ha arribat als 40 anys de vida. El pizzer serà a Manresa durant el procés d’arrencada del nou projecte. Ha anunciat que, inicialment, es podrà escollir entre diferents varietats, entre les quals hi haurà la clàssica de perfil i formatge –la que té més demanda–, però d’altres més innovadores, com la vegetariana o la que es dirà Xaloc 40 anys. La proposta de pizzes es complementarà amb tres entrants, amb tocs propis de la cuina italiana.