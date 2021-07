Amb dues cançons creades per ells mateixos i els seus respectius videoclips, els alumnes de sisè de l’escola Vedruna Manresa s’han acomiadat del centre educatiu. Les peces musicals són el fruit d’un projecte artístic dut a terme al col·legi i en el qual ha pres part el productor i DJ de Stroika, Oriol Puig. També hi ha col·laborat Jan Garrido, veu principal del grup Xiula, i es poden trobar a plataformes digitals com Spotify.

Per fer realitat les cançons, els nens i nenes de sisè de l’escola Vedruna han treballat en diverses sessions dirigides pel mestre i músic Roger Andorrà. «Hem volgut transformar el grup-classe en un conjunt de pop-rock en català i resseguir-ne tot el procés creatiu igual que ho podria fer qualsevol altre grup de música emergent», explica el professor.

L’alumnat de 6è A i 6è B, respectivament, van crear unes melodies i unes lletres (inspirades en el final de la seva etapa en l’escola) que han estat l’embrió de les dues cançons. Posteriorment, es van fer uns arranjaments a mida per a la instrumentació de cada grup, i un cop avançats els assajos, van ser enregistrats per Oriol Puig.

En el procés d’enregistrament hi han col·laborat Jan Garrido, Oriol Serra, Sarah García i Roger Andorrà. També s’ha creat el videoclip de totes dues cançons, per disposar d’un document audiovisual del procés que incorpori les opinions dels alumnes sobre el projecte, que va finalitzar amb una visita a les instal·lacions de la sala Stroika.