Fins al 5 de juliol, la Biblioteca Martorell acull l’exposició «Joan Triadú a la ciutat dels llibres». L’exposició s’emmarca dins els actes que es portaran a terme enguany arreu del territori per commemorar el centenari del naixement a Ribes de Freser de Joan Triadú, la trajectòria vital del qual va estretament lligada a l’evolució de la cultura catalana del segle XX. L’exposició mostra la seva figura com a escriptor i assagista en tota la seva cronologia literària, a la vegada que també el seu treball com a crític literari durant més de 64 anys. També, repassa la seva tasca com a activista i els referents literaris que va crear amb el pas del temps.