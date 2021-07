Amb motiu del Dia per l’Alliberament LGTBI, l’Ajuntament de Berga ha promogut l’art urbà amb una proposta que s’ha dut a terme al carrer Menorets. La il·lustradora, Montse Forradelles, va dissenyar un mural per decorar la paret situada al costat de la cartellera del Teatre Municipal de Berga. El mural recrea l’ambient nocturn i festiu de persones LGTBI que volen mostrar-se amb llibertat. El disseny és protagonitzat per vuit personatges vinculats a les arts escèniques. Hi apareixen magues i mags, actrius i actors, malabaristes, trapezistes, etc. que vesteixen els colors de les banderes que representen la diversitat sexual i d’identitat de gènere: bisexualitat, homosexualitat, pansexualitat, transsexualitat, lesbianisme i no binari/ària. En els dos extrems del mural, hi ha dos personatges que rememoren la frase «Ser o no ser... aquesta és la qüestió», la primera línia d’un soliloqui de l’obra teatral Hamlet de William Shakespeare. Una frase que en el context del mural evoca la necessitat de les persones d’encaixar socialment.