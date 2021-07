Les gimnastes de l’equip de primera divisió del Club Egiba de Manresa van fer dies enrere una visita a l’empresa AS&NL (Advanced Sports & Nutritions Lab) de Casserres, on s’elaboren els productes de nutrició que les ajuden a refer-se després de les llargues jornades d’entrenaments. La marca berguedana és especialista en aquest tipus d’alimentació i de suplements, i les esportistes van poder observar tot el procés d’elaboració que s’hi segueix, des de l’elaboració de la matèria fins al producte envasat. AS&NL desenvolupa una tasca d’acompanyament i suport de les gimnastes del club bagenc, d’entre 16 i 18 anys, les quals, després de sessions de preparació de fins a sis hores per tal d’afrontar competicions d’elit, necessiten superar el més ràpidament possible la fatiga que els ocasiona. A més, fa seguiments personalitzats de les competidores i hi ha el plus de ser una empresa de proximitat.