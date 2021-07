La plaça dels Arbres de Calaf va acollir la tradicional Trobada de Puntaires Vila de Calaf, que enguany va arribar a la seva 26a edició. Un total de 65 puntaires provinents de diferents poblacions com el Prat de Llobregat, Cervelló, Olesa de Montserrat, Sabadell i Vilanova i la Geltrú. A més, aquest any la trobada va tenir l’assistència de la presidenta de l’Associació Catalana de Puntaires, Rosa María Provencio. La trobada va ser organitzada per l’associació calafina ARCA i va tenir el suport de l’Ajuntament de Calaf.