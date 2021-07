El Grup de Caminadors de la Sagrada Família de Manresa continua oferint noves propostes per al mes de juliol. El punt de trobada és davant del CAP Sagrada Família.

Per al proper dimecres s’ha preparat tres caminades: curta, mitjana i llarga. La sortida per a la caminada curta serà a les 07.50 h, per anar fins al mas de Grau, amb un recorregut aproximat de 6,60 quilòmetres. La caminada mitjana s’iniciarà al mateix punt de trobada a les 07.30 h, i es dirigirà fins al turó del Xato, en un recorregut de 11,50 quilòmetres.

Finalment, la caminada llarga s’iniciarà a les 07.30 h al mateix punt de sortida, i anirà al gorg de les Escaletes en un recorregut de 13,70 quilòmetres.