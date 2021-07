El pati de l’institut de Vilanova del Camí va acollir la cloenda del curs acadèmic 2020-2021, un any que ha tornat a estar marcat per la pandèmia i les restriccions covid. Durant la cloenda del curs 2020-2021 es van lliurar els premis del concurs de logotips que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’institut Pla de les Moreres va realitzar en el marc de l’assignatura de visual i plàstica. Els logotips que s’han creat serviran per identificar totes aquelles accions que es faran en el marc del Pla Local d’Educació i el Pla Educatiu d’Entorn. Nil Cortés, Íker Vázquez i Tania Gabarri van quedar en primera, segona i tercera posició, respectivament, en la proposta d’imatge per al Pla Educatiu d’Entorn. Pel que fa als logotips del Pla Local d’Educació, els premis van ser per a Enya Nova, Pau Costa i Jana Medina.