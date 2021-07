La companyia martorellenca de teatre comunitari La Colla, nascuda fa deu anys i constituïda fa dos com a grup de teatre, s’ha estrenat amb l’obra solidària «En un altre planeta» amb la qual han recaptat 450 euros per a l’associació Pallapupas. Les prop de 75 persones que van assistir a l’espectacle van col·laborar amb la taquilla inversa i amb la compra de marxandatge per ajudar econòmicament a l’entitat que es dedica a portar l’humor a pacients de totes les edats.