Divendres passat, un grup d’alumnes del curs «Descobrint la música», organitzat per l’Orfeó Manresà, va assistir a l’ultima representació de la temporada 21/22 al Gran Teatre del Liceu, de La Bohème, la conegudíssima obra de Giacomo Puccini. Abans de la funció, l’alumnat va poder intercanviar impressions amb el director general del Gran Teatre del Liceu, el manresà Valentí Oviedo. Durant la sortida l’alumnat va estar acompanyat per Rosa M. Ortega, professora del curs ofert per l’Orfeó Manresà. La sortida va ser organitzada per Viatges Masanés. El curs vinent l’Orfeó Manresà organitzarà una nova edició d’aquest curs, en el qual s’ensenya a escoltar i a gaudir de la música.