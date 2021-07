Montserrat Cullerés és la nova presidenta del Rotary Club Manresa-Bages, després que l’entitat hagi fet efectiu el canvi de junta en el transcurs d’un acte celebrat a les instal·lacions de l’Oller del Mas. Cullerés pren el relleu a Francesc Selga, que ha presidit l’entitat durant el darrer any, i ostentarà el càrrec fins el juny del 2022. L’acte de renovació de la junta va comptar amb l’assistència d’un centenar de persones, entre socis del Rotary Club i les seves parelles, amics del Club i autoritats Rotàries. També hi van ser presents membres de diferents Clubs Rotaris com els de Berga, Vic, Igualada i Barcelona.