Un total de 36 persones de l’Associació Cultural El Rovelló, respectant i prenent totes les mesures vigents, va dur a terme una excursió de quatre dies a Aranda del Duero. El primer dia el grup va visitar la Virgen de la Cueva i els cellers Linaje Garsea propietat de l’hotel on s’allotjaven. L’endemà, van anar a Palència en una visita guiada en la qual van visitar la catedral, el monestir de Santo Domingo de los Silos i Yecla. El tercer dia va ser el torn de visitar La Laguna Negra de Vinuesa, a la província de Sòria. També van visitar la necròpolis i Los Árboles Fósiles de Hacinas. L’últim dia va ser el moment de fer la foto de rigor per immortalitzar el primer viatge després de l’aturada per la pandèmia.