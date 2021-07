Mutuacat i la Fundació Unió Esportiva Vic van signar un acord de col·laboració. El van formalitzar, a l’oficina de Vic de la mutualitat, Ignasi Puig, president de la Fundació, i Leo Martínez, adjunt a la direcció de Mutuacat. També hi van estar presents Gemma Soley, delegada de la Mútua a Osona, i Sagi Barnolas, responsable de l’Àrea d’Acció Social de la Fundació. En primer lloc, el conveni uneix dues entitats que, per valors, són molt properes. Es tracta de dues associacions sense ànim de lucre, solidàries per definició i arrelades a la societat catalana. A la imatge, Gemma Soley, delegada d’Osona de Mutuacat; Leo Martínez, adjunt a la Direcció General de Mutuacat; Ignasi Puig, president de la Fundació UE Vic, i Santi Barnolas, responsable de l’Àrea d’Acció Social de la Fundació.