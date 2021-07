L’Associació Festa Diversitat Piera va organitzar la 14a Festa de la Diversitat al Gall Mullat, a Piera. La festa va començar amb l’actuació dels Diables de Piera, de la colla infantil i de la colla de tambors els Sbombats, i es va allargar fins a la nit amb propostes diverses, com l’espectacle Tot Circ, amb malabars i piruetes; l’actuació de les escoles i acadèmies de ball de Piera, que van mostrar el treball que han pogut fer aquest any; l’escola de samba Gremio Recreativo i el Show Brasil Barcelona, que van donar ritme de samba i diversió a la nit. I, per acabar, salsa a càrrec de Salsa Punk, que van fer versions de rock dels anys 80 i 90. La festa va comptar amb proveïdors locals i els productes consumits es van adquirir com a productes locals o de km0 de Piera i de municipis de l’entorn. La recaptació de la festa anirà destinada a una causa benèfica.