El Grup de Caminadors de la Sagrada Família de Manresa continua oferint noves propostes per al mes de juliol. El punt de trobada és davant del CAP Sagrada Família. Per a demà, han preparat tres caminades: curta, mitjana i llarga. La sortida per a la curta serà a les 07.50h, per anar fins a les granges dels Cavalls-les Pedreras, amb un recorregut aproximat de 8 quilòmetres. La mitjana s’iniciarà al mateix punt de trobada a les 07.30 h, i serà a Cal Roviralta-Sant Romà-el Pont de Vilomarà, en un recorregut d’11,30 quilòmetres. La tornada serà en bus. Finalment, la caminada llarga s’iniciarà a les 07.30h al mateix punt de sortida i anirà a la torre Santa Caterina, en un recorregut de 13,80 quilòmetres.