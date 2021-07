L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages (APAES) han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament de diverses accions de suport als polígons del municipi. Aquest acord vol fomentar l’associacionisme empresarial i donar suport a aquesta organització pel desenvolupament d’activitats informatives i formatives per al sector. Aquest conveni de col·laboració està dotat amb una subvenció de 1.500 euros i ha estat signat per l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, i el president de l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós, Ferran Boixadós.