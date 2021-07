Els integrants de l’associació del Amics del Cremallera de Montserrat va viure el cap de setmana passat una diada molt especial, la de la celebració del 25è aniversari de la seva creació. I ho va poder fer en un espai idoni i envoltat d’elements inconfusibles. La trobada commemorativa va tenir lloc a l’estació de Monistrol-Vila del nou cremallera de Montserrat, on l’entitat té el seu local, ple de maquetes i detalls del transport històric, on es conserva l’antiga estació rehabilitada, que a més a més fa les funcions de museu, i en què hi ha exposades diverses peces històriques tant d’aquest tren com dels diversos i singulars transports de Montserrat. Va ser a la plaça situada entre l’antiga i la nova estació on es van fer els parlaments, davant de la màquina i el vagó de l’antic tren que hi ha exposats, i que ara han estat novament restaurats i als quals s’ha afegit alguns detalls.

La celebració va comptar amb la participació i ballada dels gegants de Viserta, ja que l’estació es troba situada al costat d’aquest barri i el cap de setmana celebrava les seves festes, i es va incloure en el programa festiu.