El personal del Parc de la Sèquia ja llueix els nous uniformes dissenyats per Killing Weekend. Es tracta d’una samarreta, en dos models diferenciats, i una armilla amb un muntatge fotogràfic al dors. El muntatge està inspirat en els colors i els equipaments del Parc de la Sèquia. També porta el lema de l’entitat, «On l’aigua és el camí», així com el seu logotip. A l’inici de la primavera es va decidir fer el canvi dels uniformes, i el Parc de la Sèquia va optar per la marca de moda manresana Killing Weekend. Es buscava roba pràctica en la qual es potenciés els valors de proximitat.