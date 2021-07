Integrants del club de lectura de la biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada es van desplaçar a pobles de l’Alt Penedès per conèixer i parlar amb l’autor del llibre Descalça, Jordi Romeu Carol, de Sant Pere de Riudevitlles. El grup va resseguir indrets on es desenvolupa la novel·la, que ve a ser un petit homenatge a les dones del camp català del segle XX, entre la revolució agrària i l’abandonament de les zones rurals. Per arrodonir la jornada, van aprofitar la sortida per assaborir un bon dinar i a la tarda van dur a terme una visita a unes caves de Sant Sadurní d’Anoia.