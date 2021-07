El Club Petanca Martorell va acomiadar recentment la temporada 2020-2021 amb la celebració de les 12 hores de petanca,

del tradicional torneig de 24 hores. Al lliurament de premis hi va assistir l’alcalde Xavier Fonollosa i els regidors Lluís Amat i Lluís Sagarra. El torneig es va disputar de 19 a 21.30h del dissabte i de 00.00 a les 9 h del diumenge. Hi van competir 35 jugadors en 14 partides, tots contra tots. Els germans Luis i Ricardo Pérez van ser els guanyadors, però tots els participants es van endur un pernil com a obsequi.