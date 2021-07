La regidora d’Educació, Eva Vadillo, i els representants dels centres educatius del municipi van visitar recentment el mural que s’ha pintat en la zona esportiva de Can Titó. La regidora va projectar la creació d’un mural en el qual hi havia de participar l’alumnat vilanoví amb la voluntat de crear consciència en el reconeixement dels drets dels infants. Una representació de cada centre educatiu del municipi, des de les llars a l’Institut, van participar en la creació d’aquest mural que ens recorda que els drets dels infants comencen quan ells neixen. La representació va ser dissenyada per Elisabet Serra, Elis Elis, que, seguint les indicacions de la regidora, il·lustra la gran diversitat de persones que conviuen a Vilanova del Camí, persones de diferents orígens i condicions.