Les piscines de Martorell s’han sumat recentment a la 28a campanya «Mulla’t» organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple. Al Centre Integral d’Esport i Salut (CIES), a la Piscina d’Estiu i al Complex Esportiu (CE) La Vila es podien nedar metres solidaris, fer donatius i comprar articles de marxandatge per ajudar a la investigació de la malaltia. Al CIES hi van participar 28 banyistes que van nedar 33.025 metres. Al CE La Vila es van comptabilitzar 30 participants amb 41.575 metres. A la Piscina d’Estiu, 350 persones van prendre part del tradicional salt col·lectiu. En total, es van recaptar 512 euros de les guardioles solidàries i de la venda d’articles de la Fundació Esclerosi Múltiple com samarretes, tovalloles o gorres.