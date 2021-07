La Piscina Municipal de Súria va ser l’escenari de la presentació nocturna del llibre Intermitencias del poeta surienc Josep Maria Rodríguez, durant la qual va recitar alguns dels poemes aplegats i va parlar sobre la important presència de Súria en la seva obra. L’autor va tenir un record emocionat pel poeta Joan Margarit i va lamentar l’impacte de la pandèmia sobre el món de la cultura, que ha frustrat o ha posat en perill nombrosos projectes artístics. També va parlar sobre la seva experiència com a autor de lletres de cançons per a cantants i grups d’estils diversos. La presentació d’Intermitencias va ser organitzada per l’àrea municipal de Cultura i la Biblioteca Pública. L’acte va tenir la presència del regidor de Cultura, Miquel Soliva.