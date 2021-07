El barri del Xup va tornar a gaudir les festes del barri després que l’any passat no es poguessin celebrar per la pandèmia. Les activitats es van reduir i adaptar a les mesures sanitàries. D’aquesta manera, els actes es van realitzar dins el recinte del camp de futbol del barri. La jornada va començar amb un partit de futbol dels veterans del Club Futbol Pare Ignasi Puig, i va continuar amb animació infantil i una festa de l’espuma. Cap al vespre, la banda Niño Remedio y sus compadres varen portar l’energia de la rumba fusionada amb altres estils i, finalment, un discjòquei posà música per acabar la vetllada.