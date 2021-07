El Club de Tir amb Arc Zen del Bages va celebrar el 25è Campionat de Catalunya de tir amb arc en modalitat 3D a Castellnou de Bages. Els 86 arquers de diverses edats i d’arreu de Catalunya es van enfrontar en un format a triple ronda amb dos circuits de 12 i 24 dianes. La competició va ser complicada pel caràcter tècnic de les proves i per l’orografia dels tirs, però també per la intensa calor, la qual va ocasionar que els arquers finalistes haguessin d’emprar-se a fons per fer bones puntuacions. Finalment, els alcaldes i regidors d’esports dels ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages, així com el president de la Federació Catalana i el president del Club Arc Zen del Bages han procedit al lliurament de trofeus tant de la Lliga, com del Campionat de Catalunya.