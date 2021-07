La junta local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) en associació amb les Piscines Municipals de Manresa Manel Estiarte Duocastella van dur a terme la Campanya Solar. Es tracta del primer bany solidari de la temporada, un esdeveniment que es repeteix en altres piscines municipals i que busca conscienciar sobre la lluita contra el càncer i, a la vegada, recaptar diners per a la seva investigació. La junta va repartir díptics i contes per als infants sobre el càncer i com protegir-se del sol. També es va repartir gels fotoprotectors i cremes solars per la prevenció del càncer de pell. La recaptació de la jornada, l’import de l’entrada a la instal·lació, es va destinar a la lluita contra la malaltia i es va donar íntegrament a la secció local de l’AECC.