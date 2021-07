Càritas parroquial d’Artés va presentar la memòria del 2020 a l’Ajuntament d’Artés. El document informa de la feina feta l’any 2020, així com la col·laboració que hi ha entre l’Ajuntament d’Artés i Càritas. Un total de 166 persones van ser acollides i acompanyades pels 20 voluntaris i voluntàries, i es va destacar el fet que el 45% d’elles es van adreçar a Càritas per primer cop a causa de la crisi sociosanitària generada per la covid-19.