Tots els centres educatius dels municipis de la Conca d’Òdena porten a terme de forma gratuïta els tallers del programa de coeducació que coordina la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), i cada any són més els centres que els sol·liciten. Durant aquest curs s’ha fet un total de 201 tallers amb 4.417 persones, entre alumnat i professorat. Es tracta d’una xifra que supera de llarg la dels cursos anteriors i mostra la necessitat que té el personal educatiu per incorporar la igualtat de gènere als programes formatius. Als tallers es treballen temes relacionats amb la igualtat de gènere, les identitats i expressions de gènere, la diversitat d’orientacions sexuals i la prevenció dels masclismes, la LGTBIfòbia i la violència masclista. L’objectiu principal és desconstruir els mandats de gènere de la cultura patriarcal i aportar noves maneres de relacionar-nos des de l’equitat i la justícia social per sensibilitzar i prevenir per canviar els rols i estereotips imposats i esdevenir societats més lliures i igualitàries.