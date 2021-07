L’associació de professionals de l’ensenyament de la comarca del Bages Equip Lacenet, organitzadora del World Mobile City Project i altres projectes per a nois i noies de primària i de secundària, ha lliurat un donatiu al Banc dels Aliments per col·laborar en combatre la pobresa i les necessitats bàsiques d’una part de la població. L’acte ha tingut lloc amb la presència de sor Lucía Caram com a representant de la Fundació del Convent de Santa Clara.