El CAP i l’Associació de veïns de la Sagrada Família de Manresa presenten la programació de les caminades saludables del pròxim mes d’agost amb algunes novetats. Pel que fa a les caminades curtes, començaran a les vuit del matí, i es decidirà al moment el destí i l’objectiu a assolir. Les vuit caminades mitjanes seran a dos quarts de vuit, però cal estar deu minuts abans per fer els escalfaments. En totes es disposarà de cotxes suficients. En cas contrari, es mirarà de trobar una alternativa. I, per últim, el lloc de retrobament per a les caminades llargues serà davant de la Taverna d’en Mallol deu minuts abans de les set del matí. Es realitzaran dotze caminades de tretze a setze quilòmetres aproximadament, amb un temps de tres a quatre hores i mitja, amb el desplaçament inclòs.